Stabhochsprung-Weltrekordhalter Armand Duplantis ist bekannt für seine spektakulären Flugshows – und neue Weltrekorde.
Foto: MARTIN DIVISEK
Armand Duplantis gelingt schon wieder ein Weltrekord im Stabhochsprung. Der Schwede überquert beim Meeting in Budapest die Latte auf 6,29 m.
Damit springt der Ausnahmekönner in Ungarns Haupstadt einen Zentimeter höher als vor knapp zwei Monaten beim Meeting der Diamond League in seiner Heimat Stockholm. Mit 25 Jahren hat «Mondo» Duplantis zum 13. Mal den Weltrekord gebrochen, zum dritten Mal in diesem Jahr.