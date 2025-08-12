DE
Bei Meeting in Budapest
Duplantis stellt zum 13. Mal neuen Weltrekord auf

Armand Duplantis ist nicht zu stoppen. Schon zum 13. Mal stellt der Schwede einen neuen Weltrekord im Stabhochspringen auf.
Publiziert: vor 25 Minuten
Stabhochsprung-Weltrekordhalter Armand Duplantis ist bekannt für seine spektakulären Flugshows – und neue Weltrekorde.
Foto: MARTIN DIVISEK
Armand Duplantis gelingt schon wieder ein Weltrekord im Stabhochsprung. Der Schwede überquert beim Meeting in Budapest die Latte auf 6,29 m.

Damit springt der Ausnahmekönner in Ungarns Haupstadt einen Zentimeter höher als vor knapp zwei Monaten beim Meeting der Diamond League in seiner Heimat Stockholm. Mit 25 Jahren hat «Mondo» Duplantis zum 13. Mal den Weltrekord gebrochen, zum dritten Mal in diesem Jahr.

