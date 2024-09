4,70 m reichen Angelica Moser zu Platz 5

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Stabhochspringerin Angelica Moser überquert in Brüssel bei ihrer Premiere an einem Diamond-League-Final 4,70 m. Diese solide Leistung reicht in einem Feld, in dem einzig die Olympia-Zweite Katie Moon aus den USA gefehlt hat, zu Platz 5.

Trotz der kühlen Bedingungen ist das Niveau in Brüssel hoch. Vier Frauen überspringen 4,80 m. Diese Höhe hat Angelica Moser erst bei zwei Wettkämpfen geschafft: In Monaco beim Doppel-Schweizer-Rekord (4,83, 4,88) und im Olympia-Final als Vierte (4,80). Die Europameisterin aus Andelfingen darf mit dem Jahr 2024 mehr als zufrieden sein. Heuer gelingen ihr acht ihrer besten zehn Sprünge.

Der Sieg geht derweil an die Olympiasiegerin Nina Kennedy aus Australien. Sie fliegt als einzige Athletin über 4,88 m. Platz 2 holt die Amerikanerin Sandi Morris, die an US-Trials 2024 gescheitert ist.

Bei ihrem ersten Diamond-League-Final springt Angelica Moser auf Platz 5. Foto: keystone-sda.ch 1/4