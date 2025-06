Bei EM in Tallinn Lauren Grüniger verpasst Final nur knapp

Bei den Europameisterschaften der Rhythmischen Gymnastik in Tallinn (Estland) zeigte Lauren Grüniger eine starke Vorstellung – der Einzug in den Final blieb ihr jedoch knapp verwehrt. Am Ende fehlten der frischgekürten Schweizer Meisterin lediglich 0,950 Punkte.

Publiziert: 21:53 Uhr