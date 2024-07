In La Chaux-de-Fonds stellt die holländische Ausnahmeathletin Femke Bol einen neuen Europarekord über 400 m Hürden auf.

Hürden-Star Bol realisiert Europarekord in La Chaux-de-Fonds

Kann es nicht fassen: Die Holländerin Femke Bol realisiert in La Chaux-de-Fonds einen Europarekord über 400 m Hürden.

Femke Bol verbessert am Sonntag am internationalen Resisprint-Meeting in La Chaux-de-Fonds den Europarekord über 400 m Hürden auf 50,95 Sekunden.

Die 24-jährige Bol, die unter dem Fribourger Laurent Meuwly trainiert, unterbietet ihren im Juli 2023 in London aufgestellten Kontinentalrekord um genau eine halbe Sekunde. Ihr Kommen nach La Chaux-de-Fonds war am Vortag offiziell bekannt gegeben worden.

Die Weltmeisterin von 2023 und Vizeweltmeisterin von 2022 aus Holland läuft die drittschnellste 400-Meter-Hürdenzeit der Geschichte. Nur Sydney McLaughlin-Levrone war noch schneller: Die Amerikanerin lief bei den jüngsten US-Auswahlen 50,65 Sekunden und verbesserte damit den bereits von ihr gehaltenen Weltrekord um drei Hundertstel.