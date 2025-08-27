DE
Auf dem Sechseläutenplatz
Dieser Sprung sichert Ehammer den Diamond-League-Sieg

Simon Ehammer holt sich zum zweiten Mal in seiner Karriere den Diamond-League-Gesamtsieg. Mit 8,32 Metern siegt er auf dem Sechseläutenplatz.
Publiziert: 19:22 Uhr
