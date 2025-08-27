DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Leichtathletik
Weltklasse Zürich: Ehammer holt Diamond-League-Sieg
Auf dem Sechseläutenplatz
Dieser Sprung sichert Ehammer den Diamond-League-Sieg
Simon Ehammer holt sich zum zweiten Mal in seiner Karriere den Diamond-League-Gesamtsieg. Mit 8,32 Metern siegt er auf dem Sechseläutenplatz.
Publiziert: 19:22 Uhr
Teilen
Videos aus der Leichtathletik
1:03
Vom Säufer zum Läufer
Alkoholiker rennt Marathon und wird berühmt
0:51
Saisonbestleistung
Hürdenläufer mit Kleider-Panne im Vollsprint
1:01
6.28 Meter übersprungen
Duplantis feiert Weltrekord knutschend
1:02
Purzelbaum ins Ziel
Hürdenläuferin stürzt und gewinnt trotzdem
0:45
Sie ist im siebten Monat
Atcho-Jaquier trainiert während Schwangerschaft
Heiss diskutiert
Meistgelesen