Ditaji Kambundji beweist starke Form kurz vor Hallen-WM

Beim Hallenmeeting in Berlin sorgt die Hürdenläuferin Ditaji Kambundji mit Platz 2 in guten 7,82 Sekunden für das Bestresultat aus Schweizer Sicht. Annik Kälin wird im Weitsprung mit 6,56 m Dritte.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ditaji Kambundji stellt am Freitagabend in Berlin eine beeindruckende Konstanz unter Beweis: In ihrem letzten Wettkampf vor der Hallen-WM in zwei Wochen in Torun lief die Europarekordhalterin im Final hinter der Holländerin Nadine Visser (7,81) mit ihrer drittbesten Zeit dieser Saison auf Platz 2.

Mit 7,78 ist Kambundji die Nummer 2 der Jahres-Weltbestenliste und kann der Hallen-WM voller Zuversicht entgegenblicken. Letztes Jahr gewann die 23-jährige Bernerin an der Hallen-EM Gold und an der Hallen-WM Silber.

Die Bündnerin Annik Kälin erreicht im Weitsprung mit 6,56 m den 3. Platz. Auf den vordersten Plätzen geht es sehr eng zu: Siegerin Pauline Hondema aus Holland und die zweitplatzierte Deutsche Malaika Mihambo springen lediglich einen Zentimeter weiter als die Schweizer Rekordhalterin, die eine persönliche Saisonbestweite von 6,71 m ausweist.