Zwei Weltrekorde in der Leichtatheltik: Armand Duplantis springt in Chorzow 6,26 m, Jakob Ingebrigtsen bricht den 28 Jahre alten Rekord über 3000 m.

1/5 Armand Duplantis bricht seinen eigenen Weltrekord.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Armand Duplantis gelingt schon wieder ein Weltrekord im Stabhochsprung. Der Schwede überquert beim Meeting der Diamond League im polnischen Chorzow im zweiten Versuch 6,26 m und gewinnt natürlich den Wettkampf. Damit springt er einen Zentimeter höher als am 5. August beim Triumph an den Olympischen Spielen in Paris (6,25 m), wo er sich die Goldmedaille sicherte. Für den erst 24-Jährigen ist es bereits der zehnte Weltrekord.

Zuvor verbesserte Jakob Ingebrigtsen einen fast 28 Jahre alten Weltrekord. Der 23-jährige Norweger war über 3000 m mit 7:17,55 Minuten um 3,12 Sekunden schneller als der Kenianer Daniel Komen am 1. September 1996 in Rieti. Die Distanz ist allerdings nicht olympisch.