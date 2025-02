Frisher bricht innert sechs Tagen zweiten Weltrekord

Grant Fisher in Boston mit dem zweiten Langstrecken-Weltrekord innerhalb von sechs Tagen. Foto: YOAN VALAT

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Amerikaner Grant Fisher verbessert am Hallen-Meeting in Boston den Weltrekord über 5000 m. Letzte Woche hat Fisher in New York schon den Weltrekord über 3000 m an sich gerissen.

Grant Fisher, der an den Olympischen Sommerspielen letzten Sommer in Paris über 5000 und 10'000 m jeweils Bronze gewann, lief in Boston 12:44,09 Minuten. Damit verbesserte er die alte Indoor-Bestmarke über 5000 m (12:49,60) um mehr als fünf Sekunden. Dieser Rekord des Kenianers Kenenisa Bekele hatte 21 Jahre lang gehalten.

Fisher lief in der zweiten Hälfte des Rennens solo voraus. «So lange alleine laufen zu müssen, und das erst noch auf einer 200-m-Runde, ist hart. Es ist eines der anstrengendsten Dinge, die ich je gemacht habe», erklärte Fisher.