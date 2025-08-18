Sprint-Star lässt Duell mit Olympiasieger Lyles platzen

Bei der Athletissima in Lausanne fällt das 100-m-Duell zwischen Kishane Thompson und Noah Lyles aus. Thompson, der Olympia-Zweite aus Jamaika, verzichtet aufgrund einer Schienbeinentzündung auf den Start gegen den Olympiasieger.

1/2 Kishane Thompson (r.) verzichtet auf den Start an der Athletissima in Lausanne und auf das Duell gegen Noah Lyles (l.). Foto: Anadolu via Getty Images

Die Zuschauer der Athletissima müssen am Mittwoch auf einen Leckerbissen verzichten. Der Olympia-Zweite Kishane Thompson (24) tritt nicht zum 100-m-Duell gegen den Olympiasieger Noah Lyles (28) an.

Der Sprinter aus Jamaika begründete den Verzicht mit einer Entzündung am Schienbein, wie die Organisatoren mitteilten. Vergangenen Samstag in Chorzow in Polen hat Thompson beim ersten Aufeinandertreffen seit den Olympischen Spielen noch erfolgreich Revanche für Paris 2024 genommen und Lyles in 9,87 Sekunden bezwungen.

Das Management von Thompson lässt ausrichten, dass der Sprinter auch nicht bei Weltklasse Zürich Ende August antreten wird. Der WM-Final in Tokio steht am Sonntag, 14. September auf dem Programm.