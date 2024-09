Ehammer schlägt erstmals seinen Erzrivalen

Alberto hört auf

Dominik Alberto vom LC Zürich beendet am Samstag an den Schweizer Vereinsmeisterschaften in Zürich die Karriere. Der Stabhochspringer tritt im Alter von 32 Jahren zurück. 2021 egalisierte Alberto mit 5,71 m den Schweizer Rekord von Felix Böhni aus dem Jahr 1983. In der Halle liegt die persönliche Bestleistung bei 5,55 m. (SDA)