Der 100-m-Weltmeister von 2022, Fred Kerley, wurde von der Leichtathletik-Integritätskommission wegen Verstössen gegen die Meldepflicht bei Dopingtests vorläufig suspendiert. Dies ist ein weiterer Rückschlag in einem ohnehin turbulenten Jahr für den US-Sprinter.

An den Olympischen Spielen in Paris gewann Fred Kerley über 100 m Bronze. Foto: Petr David Josek

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes suspendiert Fred Kerley, den 100-m-Weltmeister von 2022, wegen «Verstössen gegen seine Meldepflicht» im Zusammenhang mit Dopingtests.

Die Ankündigung der vorläufigen Suspendierung des Sprinters ist ein weiterer Tiefpunkt in seinem ohnehin schon chaotischen Jahr. Der 30-jährige US-Amerikaner war zuletzt mehrfach in rechtliche Auseinandersetzungen verwickelt. Unter anderem wurde er im Januar wegen häuslicher Gewalt gegen die Mutter seiner Kinder angeklagt.

Vor zwei Wochen verzichtete Kerley auf die Teilnahme an den nationalen Ausscheidungsrennen und damit auf die WM in Tokio im September. Exakte Gründe nannte Kerley, der seine Karriere als 400-m-Läufer lanciert hat, für seinen Rückzug von den sogenannten US-Trials in Eugene nicht. In der Stadt im Bundesstaat Oregon hat er vor drei Jahren den WM-Titel über 100 m geholt.

Kerley gewann auch an Olympischen Spielen über 100 m zweimal Edelmetall, vor vier Jahren in Tokio Silber, vor einem Jahr in Paris Bronze.