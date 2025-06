Voller Fokus bei der Schweizer Stabhochspringerin Angelica Moser Foto: Gregorio Borgia

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweiz liegt nach dem 1. Tag der Team-EM in Madrid mit 20 Punkten auf dem 5. Zwischenrang. Im Stabhochsprung-Wettkampf des ersten Tages belegen Angelica Moser und Valentin Imsand die Ränge 3 und 11. Moser erreicht beim City Event vor dem königlichen Palast eine Besthöhe von 4,55 m und wird damit hinter der Tschechin Amalie Svabikova und der Ukrainerin Maryna Kylypko Dritte, womit sie 14 Punkte für das Schweizer Team sammelt. Wegen der nur an der Team-EM angewandten Regel, dass im Stabhochsprung maximal vier Fehlversuche erlaubt sind, scheidet Moser nach einem Fehlversuch auf 4,65 m aus. Weil der Wettkampf der Frauen um 16 Uhr begonnen hat, haben die Athletinnen an der prallen Sonne mit Temperaturen deutlich über 30 Grad zu kämpfen, was den Wettkampf zu einer ungewohnten Herausforderung macht.

Valentin Imsand, dessen Wettkampf gut zwei Stunden später begonnen hat, fühlt sich nicht hundertprozentig spritzig. Der neue Schweizer Rekordhalter überspringt 5,30 m im dritten und 5,45 m im zweiten Anlauf. Nach einem missglückten Versuch auf 5,60 m ist sein Einsatz wegen der Regel mit maximal vier Fehlversuchen für ihn zu Ende. Als Elfter gewinnt der Walliser für die Schweiz sechs Punkte.

An der bis zum Sonntag dauernden Team-EM der ersten Division nehmen die besten 16 Nationen Europas teil. Jedes Land stellt pro Disziplin eine Athletin bzw. einen Athleten. Anhand der Klassierungen werden in allen Disziplinen Rangpunkte verteilt (Sieger 16, Zweiter 15, Dritter 14, usw.) und laufend addiert. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt, die Nationen auf den Plätzen 14 bis 16 steigen in die 2. Division ab.