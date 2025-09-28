Dominic Lobalu meldet sich nach der WM in Tokio mit einem Sieg beim StraLugano über die Halbmarathon-Distanz zurück.

Dominic Lobalu blickt der Herbstsaison zuversichtlich entgegen. Foto: MICHAEL BUHOLZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In 1:01:42 Stunden distanzierte der 27-jährige St. Galler ein kenianisches Duo auf den letzten 200 m.

Den nächsten Heimauftritt hat der 10'000-m-Europameister am kommenden Sonntag beim Murtenlauf, den er vor sechs Jahren als damals unbekannter Flüchtling gewann. Die Spätsaison will der mehrfache Schweizer Rekordhalter am 26. Oktober mit dem Halbmarathon in Valencia abschliessen.