DE
FR
Abonnieren

Leichtathletik
Lobalu gewinnt den Halbmarathon in Lugano

Dominic Lobalu meldet sich nach der WM in Tokio mit einem Sieg beim StraLugano über die Halbmarathon-Distanz zurück.
Publiziert: vor 27 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Dominic Lobalu blickt der Herbstsaison zuversichtlich entgegen.
Foto: MICHAEL BUHOLZER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

In 1:01:42 Stunden distanzierte der 27-jährige St. Galler ein kenianisches Duo auf den letzten 200 m.

Den nächsten Heimauftritt hat der 10'000-m-Europameister am kommenden Sonntag beim Murtenlauf, den er vor sechs Jahren als damals unbekannter Flüchtling gewann. Die Spätsaison will der mehrfache Schweizer Rekordhalter am 26. Oktober mit dem Halbmarathon in Valencia abschliessen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen