Dominic Lobalu blickt der Herbstsaison zuversichtlich entgegen.
Foto: MICHAEL BUHOLZER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
In 1:01:42 Stunden distanzierte der 27-jährige St. Galler ein kenianisches Duo auf den letzten 200 m.
Den nächsten Heimauftritt hat der 10'000-m-Europameister am kommenden Sonntag beim Murtenlauf, den er vor sechs Jahren als damals unbekannter Flüchtling gewann. Die Spätsaison will der mehrfache Schweizer Rekordhalter am 26. Oktober mit dem Halbmarathon in Valencia abschliessen.