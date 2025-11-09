Ditaji Kambundji und Simon Ehammer geehrt

Grosse Ehre für Ditaji Kambundji: Die Hürdensprinterin wird für ihre Leistungen in der abgelaufenen Saison zur Schweizer Leichtathletin des Jahres gewählt – auch ihr Trainer wird ausgezeichnet. Auf Männerseite schwingt Simon Ehammer obenauf.

1/4 Ditaji Kambundji hatte in diesem Jahr viel Grund zum Strahlen Foto: PETER SCHNEIDER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ditaji Kambundji und Simon Ehammer werden von einer Fachjury und Fans zu den Schweizer Leichtathleten des Jahres 2025 gekürt und an der Swiss Athletics Night in Bern geehrt.

Für Ditaji Kambundji ist die Wahl eine logische Premiere. Die 23-jährige Bernerin blickt auf eine überragende Saison zurück. Die Krönung war der WM-Titel über 100 m Hürden Mitte September in Tokio. Im Final verbesserte sie den eigenen Schweizer Rekord um 16 Hundertstel auf 12,24 Sekunden, was die zweitbeste Zeit einer Europäerin in der Geschichte ist. In der Halle gewann sie über 60 m Hürden EM-Gold und WM-Silber.

Ehammer zum vierten Mal ausgezeichnet

Während Ditaji Kambundji zum ersten Mal zur Schweizer Leichtathletin des Jahres gekürt wird, erhält Simon Ehammer diese Auszeichnung zum vierten Mal nach 2020, 2022 und 2024. Der 25-jährige Appenzeller sicherte sich an der Hallen-EM im Siebenkampf Silber und gewann in Zürich zum zweiten Mal nach 2023 den Diamond-League-Final im Weitsprung.

Zum Trainer des Jahres wird zum zweiten Mal in Serie Florian Clivaz gewählt. Der 31-jährige Walliser führte heuer neben Ditaji Kambundji auch seine schwangere Lebenspartnerin Mujinga Kambundji zu einem WM-Titel. Die 33-Jährige holte im März zum zweiten Mal nach 2022 in der Halle WM-Gold über 60 m.

Jacky Delapierre erhält den Swiss Athletics Award, der an Persönlichkeiten vergeben wird, die sich mit ihrem aussergewöhnlichen Engagement in der Schweizer Leichtathletik einen Namen gemacht haben. Der 73-jährige Waadtländer ist der Gründer der Athletissima Lausanne, die seit vielen Jahren zu den besten Meetings der Welt gehört und im August dieses Jahres zum 50. Mal durchgeführt wurde.