Gleich zwei US-Schwimmerinnen knacken Weltrekorde

Die US-Schwimmstars Katie Ledecky und Gretchen Walsh stellen beim Event der Tyr Pro Swim Series in Fort Lauderdale (USA) Weltrekorde über 800 m Crawl und 100 m Delfin auf.

1/2 Katie Ledecky verbessert ihr eigenen Bestmarke über 800 m Freistil. Foto: RITCHIE B. TONGO

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die 28-jährige Ledecky schwamm über 800 m Crawl eine Zeit von 8:04,12 Minuten und verbesserte ihre fast neun Jahre alte Bestmarke, die sie bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro aufgestellt hatte, um 0,67 Sekunden.

Bereits am Mittwoch hatte die neunmalige Olympiasiegerin über die Distanz von 1500 Meter geglänzt und war in ihrem ersten Wettkampf seit den Olympischen Spielen in Paris die zweitschnellste Zeit der Geschichte geschwommen.

Gretchen Walsh verbesserte ihren Weltrekord über 100 m Delfin gleich zweimal. Am Vormittag schwamm die Olympiazweite 55,09, ehe sie am Nachmittag im Final mit 54,60 vor der Olympiasiegerin Torri Huske die Bestmarke noch einmal deutlich unterbot.