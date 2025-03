Für das Schweizer Springreit-Team ist bei der League of Nations frühzeitig Schluss.

League of Nations

Edouard Schmitz und Quno erwischen für einmal nicht den besten Tag. (Archivaufnahme) Foto: Christian Merz

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweizer Equipe im Springreiten erlebt im zweiten Nationenpreis im Rahmen der League of Nations einen Tag zum Vergessen. Das Quartett wurde in Ocala im US-Bundesstaat Florida bei der mit 770'000 Dollar dotierten Prüfung eliminiert.

Edouard Schmitz im Sattel von Quno und Janika Sprunger mit Orelie müssen nach Schwierigkeiten in der dreifachen Kombination aufgeben. Damit ist die Schweiz disqualifiziert und die anderen Paare, Géraldine Straumann mit Long John Silver plus Romain Duguet auf Hunger Games, kommen nicht mehr zum Einsatz.

Nach zwei von vier Stationen der Nationenpreis-Serie ist die Schweiz unter Zugzwang, wenn sich für den Final im Herbst in Barcelona qualifizieren will. Es folgen noch die Prüfungen in Rotterdam und St. Tropez.