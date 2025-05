Für Belinda Bencic ist das WTA-1000-Turnier in Rom nach nur einem Satz vorbei. Gegen Maria Sakkari muss die Schweizerin aufgeben.

Kurzer Auftritt in Rom

Belinda Bencic spielte zuletzt in Madrid stark und nun in Rom nur 38 Minuten lang. Foto: SERGIO PEREZ

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Belinda Bencic muss beim WTA-1000-Turnier in Rom in der 1. Runde aufgeben. Die Weltranglisten-39. erklärt gegen Maria Sakkari nach dem in 38 Minuten mit 2:6 verlorenen ersten Satz Forfait.

Bencic hält bis 2:2 mit der aus der Qualifikation erfolgreich hervorgegangenen Griechin Sakkari (WTA 81) mit. Danach gewinnt die Schweizerin nur noch fünf Punkte. Die Gründe für ihre Aufgabe sind noch nicht bekannt, der auf den Platz gerufene Physio konnte offenbar das Problem nicht lösen.

Der nächste Auftritt ist für das in zweieinhalb Wochen beginnende French Open geplant.