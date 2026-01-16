Der ehemalige Winterthurer Junior Alessandro Romano wird zu Spezia Calcio in die Serie B ausgeliehen. Eigentlich gehört der 19-Jährige der AS Roma.

Kurz nach dem Jahreswechsel feiert Alessandro Romano (19) mit der AS Roma beim 2:0-Sieg in Lecce sein Profidebüt in der Serie A. Nun verlässt der 19-jährige Zürcher Mittelfeldspieler Italiens Hauptstadt vorübergehend.

Um regelmässig Spielpraxis zu sammeln, wechselt der Schweizer U20-Internationale Alessandro Romano, der 2022 vom FC Winterthur in die Nachwuchsakademie der Römer transferiert worden ist, bis zum Ende der laufenden Saison leihweise in die Serie B zu Spezia Calcio. Der ligurische Klub kämpft in der zweithöchsten italienischen Liga gegen den Abstieg. Romano wird dort die Rückennummer 60 tragen.