Kurz nach Serie-A-Debüt
Schweizer Roma-Youngster wird nach La Spezia ausgeliehen

Der ehemalige Winterthurer Junior Alessandro Romano wird zu Spezia Calcio in die Serie B ausgeliehen. Eigentlich gehört der 19-Jährige der AS Roma.
Publiziert: vor 15 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Am 6. Januar debütierte der ehemalige Winterthurer Junior für die AS Roma in der Serie A. Nun wird er in die zweite Liga Italiens ausgeliehen.
Foto: AS Roma via Getty Images
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Gian-Andri Baumgartner und Keystone-SDA

Kurz nach dem Jahreswechsel feiert Alessandro Romano (19) mit der AS Roma beim 2:0-Sieg in Lecce sein Profidebüt in der Serie A. Nun verlässt der 19-jährige Zürcher Mittelfeldspieler Italiens Hauptstadt vorübergehend.

Um regelmässig Spielpraxis zu sammeln, wechselt der Schweizer U20-Internationale Alessandro Romano, der 2022 vom FC Winterthur in die Nachwuchsakademie der Römer transferiert worden ist, bis zum Ende der laufenden Saison leihweise in die Serie B zu Spezia Calcio. Der ligurische Klub kämpft in der zweithöchsten italienischen Liga gegen den Abstieg. Romano wird dort die Rückennummer 60 tragen.

