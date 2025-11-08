Versöhnlicher Saisonabschluss für Buemi

Sébastien Buemi verpasst seinen fünften Titelgewinn in der Langstrecken-WM nach 2014, 2019, 2022 und 2023 deutlich. In Bahrain feiert er mit Platz 2 immerhin einen versöhnlichen Saisonabschluss.

Platz 2 beim Saisonfinale: Sébastien Buemi fährt mit seinen Teamkollegen in Bahrain auf das Podest. Foto: CYRIL ZINGARO

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Beim finalen 8-Stunden-Rennen in Sakhir musste sich der 37-jährige Waadtländer mit seinen Toyota-Teamkollegen Brendon Hartley und Ryo Hirakawa einzig dem anderen Toyota von Kamui Kobayashi, Mike Conway und Nyck de Vries geschlagen geben.

Den Titel in der Fahrerwertung sicherten sich James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi im Ferrari. Dem Trio reichte zum Triumph Platz 4 in Bahrain. Die Kultmarke aus Maranello schwang auch in der Konstrukteurswertung obenaus. Letztmals konnte Ferrari vor 53 Jahren die Sportwagen-WM gewinnen.