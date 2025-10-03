Nach der Goldmedaille für Alena Marx im Kajak-Cross am Montag kommt für die Schweiz an der Kanu-WM in Australien keine weitere Medaille hinzu. Alle drei Schweizer scheiden im Halbfinal aus.

1/2 Die Schweiz geht an der Kanu-WM im Slalom leer aus. Alle drei Athleten (hier Martin Dougoud) scheitern im Halbfinal. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Finals im Slalom an der Kanu-WM in Penrith in Australien fanden ohne Schweizer Beteiligung statt. Alena Marx, Martin Dougoud und Jan Rohrer schieden im Halbfinal aus.

Marx, am Montag Weltmeisterin im Einzelzeitfahren des Kajak-Cross geworden, Dougoud, vor zwei Jahren WM-Dritter in der gleichen Sparte, und Rohrer, vor drei Jahren Europameister in der nicht-olympischen Disziplin Extreme, scheiterten im Wildwasserkanal der Olympischen Spiele 2000 deutlich.

Die Bernerin musste sich mit Rang 24 begnügen, der Genfer und der Basler kamen nicht über Plätze 21 beziehungsweise 25 hinaus. Für die Finals qualifizierten sich die besten zwölf.