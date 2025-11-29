Schweizer Erfolgsmeldung aus Abu Dhabi: Judoka Nils Stump gewinnt das Grand-Slam-Turnier am Persischen Golf. Es ist der fünfte Sieg des Zürchers auf dieser Stufe.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Zürcher Judoka Nils Stump triumphiert zum zweiten Mal in diesem Jahr an einem Grand-Slam-Turnier. Der 28-Jährige setzt sich in Abu Dhabi im Final der Kategorie bis 73 Kilogramm gegen den Junioren-Weltmeister Muhiddin Asadulloev aus Tadschikistan durch.

Am selben Ort hat Stump vor drei Jahren seinen ersten von mittlerweile fünf Grand-Slam-Turniersiegen gefeiert – der höchsten Turnierstufe ausserhalb von Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. 2023 krönte er sich zum ersten Schweizer Judo-Weltmeister, ehe ein Jahr später das Erstrunden-Out an den Olympischen Spielen in Paris eine grosse Enttäuschung brachte.