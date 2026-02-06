SCHLIIFTS? – der Eishockey-Podcast der Schweiz

Ob im eingespielten Duo oder im Gespräch mit spannenden Gästen aus der Szene: Kessler und Walser beleuchten die WM-Chancen der Schweizer Nationalmannschaft, analysieren die neusten Exploits der NHL-Legionäre und ordnen die frischesten News, Trends und Gerüchte aus der National League ein.
Der Podcast bietet nicht nur fundierte Einschätzungen und Hintergründe, sondern auch persönliche Anekdoten, pointierte Meinungen und den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen des Schweizer Eishockeybetriebs. SCHLIIFTS? ist damit Pflichtprogramm für alle, die die schnellste Teamsportart der Welt in der Schweiz hautnah verfolgen.
Jetzt reinhören und kein Highlight der Schweizer Eishockey-Szene mehr verpassen!
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.