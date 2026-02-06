SCHLIIFTS? – der Eishockey-Podcast der Schweiz

Im Podcast SCHLIIFTS? diskutieren Blick-Eishockeychef Dino Kessler und Co-Host Raphael Walser die Themen, die die Schweizer Eishockeyszene bewegen – spannend, ehrlich und mit Insiderwissen aus erster Hand.

Ob im eingespielten Duo oder im Gespräch mit spannenden Gästen aus der Szene: Kessler und Walser beleuchten die WM-Chancen der Schweizer Nationalmannschaft, analysieren die neusten Exploits der NHL-Legionäre und ordnen die frischesten News, Trends und Gerüchte aus der National League ein.

Der Podcast bietet nicht nur fundierte Einschätzungen und Hintergründe, sondern auch persönliche Anekdoten, pointierte Meinungen und den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen des Schweizer Eishockeybetriebs. SCHLIIFTS? ist damit Pflichtprogramm für alle, die die schnellste Teamsportart der Welt in der Schweiz hautnah verfolgen.

Jetzt reinhören und kein Highlight der Schweizer Eishockey-Szene mehr verpassen!