Zwei Schweizerinnen an Eiskunstlauf-EM unter den Top 10

An den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Sheffield laufen Kimmy Repond und Livia Kaiser auf die Plätze 6 und 9. Beide Schweizerinnen sind auch in der Kür mit dabei.

Beiden gelingt kein perfektes Kurzprogramm. Bei Kimmy Repond (19) schafft es das erste Sprung-Element (Flip) nicht in die Wertung, und auch Livia Kaiser verpatzt ein Sprung-Element.

Repond bestreitet nach achtmonatiger Verletzungspause den ersten Wettkampf in dieser Saison. Entsprechend dürfte sie mit dem 6. Zwischenplatz und der Qualifikation für die letzte Gruppe (erste 6) durchaus zufrieden sein.

Auch für Kaiser, die die EM vor einem Jahr verpasste (weil ihr eine Trainingskollegin zwei Tage vor der Abreise die Wade aufschlitzte) und an den Weltmeisterschaften auf Platz 23 kam, ist die Top-10-Platzierung ein voller Erfolg.