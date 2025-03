Kriens-Luzern verliert – und jubelt trotzdem

Kriens-Luzern zieht in den Achtelfinal der European League ein, obwohl das Team das Rückspiel in Montpellier verliert. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kriens-Luzern steht im Achtelfinal der European League. Die Zentralschweizer unterliegen am letzten Spieltag der Hauptrunde Montpellier knapp 31:32, kommen aber dennoch weiter.

Der Vize-Schweizermeister schafft die Qualifikation für die K.-o.-Runde nicht aus eigener Kraft, kann am Ende aber dennoch jubeln, da der direkte Konkurrent Granollers wenig später in Dänemark bei Gudme mit dem gleichen Resultat knapp verliert. Dadurch ziehen die Schweizer als Gruppendritte in die Achtelfinals am 25. März und 1. April ein.

Kriens-Luzern liegt gegen den überlegenen Gruppensieger Montpellier, der sich direkt für die Viertelfinals qualifiziert, nach dem 1:1 stets in Rückstand, zeigt aber Moral. Trotz eines Rückstands von bis zu sieben Toren kommt man am Ende fast noch einmal heran.

Für das Heimteam am erfolgreichsten sind der Serbe Milos Orbovic und der erst 19-jährige Schweizer Luca Sigrist.