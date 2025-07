Beim Meeting in Berlin darf Hürden-Star Ditaji Kambundji über einen Sieg jubeln.

Ditaji Kambundji gewinnt Meeting in Berlin

Ditaji Kambundji setzt sich auch in Berlin gegen Nadine Visser (nicht im Bild) durch. (Archivbild) Foto: Peter Dejong

Ditaji Kambundji gelingt beim Meeting in Berlin ein feiner Erfolg. Über 100 m Hürden verweist sie die Olympia-Vierte Nadine Visser in 12,52 Sekunden auf Platz 2.

Die Bernerin und die Holländerin liefern sich auf europäischem Niveau derzeit einen engen Kampf um die Nummer 1. Dabei hat Ditaji Kambundji die Nase vorne. Sie gewann vor Visser bereits Gold an der Hallen-EM in Apeldoorn und führt auch in der Saisonbestenliste mit 12,43 sechs Hundertstel vor der Holländerin.