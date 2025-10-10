Hürden-Star Bol wird Konkurrentin von Schweizerinnen

Femke Bol startet neu über 800 Meter. Foto: Petr David Josek

Femke Bol will neu über 800 Meter an den Start gehen, wie die 25-Jährige auf Instagram bekannt gibt. Die Holländerin, die bis anhin über 400 Meter Hürden startete, wurde jüngst an der WM in Tokio überlegen Weltmeisterin. «Ich bin bereit für eine neue Herausforderung, ein komplett anderes Rennen», erklärt Bol ihren Entscheid.

Mit dem Disziplinenwechsel wird Bol, die vom Schweizer Laurent Meuwly trainiert wird, zur Konkurrentin der Schweizer 800-Meter-Läuferinnen Audrey Werro und Lore Hoffmann. Besonders Werro hat in den vergangenen Monaten mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht, darunter dem Sieg bei Weltklasse Zürich.