Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen verliert sein zweites Spiel an der Women's Euro Hockey Tour in Kloten. Gegen Tschechien resultiert nach Penaltyschiessen eine 3:4-Niederlage.

Alina Müller (Nr. 25) war gegen Tschechien an allen drei Schweizer Toren beteiligt. Foto: manuel geisser

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Einen Tag nach dem überzeugenden 4:0-Auftaktsieg gegen Schweden waren die Schweizerinnen drauf und dran, nachzulegen. Trotz eines deutlichen Chancenplus für die Tschechinnen erspielten sich die Gastgeberinnen zweimal eine Zwei-Tore-Führung. Doch ein Gegentor kurz vor und ein weiteres direkt nach der zweiten Pause führten zum 3:3-Ausgleich.

Im Penaltyschiessen avancierte Kristyna Kaltounkova mit zwei verwandelten Versuchen zur Matchwinnerin für Tschechien. Für die Schweiz traf lediglich Alina Marti, scheiterte jedoch bei ihrem zweiten Anlauf. In der regulären Spielzeit hatten Nicole Vallario, Lara Stalder und Alina Müller und damit die komplette erste Sturmreihe für die Schweizer Tore gesorgt.

Zum Abschluss des Heimturniers misst sich das Team von Trainer Colin Muller am Samstag (17.00 Uhr) mit dem verlustpunktlosen Finnland.