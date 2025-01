Nino Niederreiter gehört zu den sechs NHL-Schweizern, die am Silvesterabend verlieren. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweizer Spieler in der NHL beenden das Jahr mit lauter Niederlagen. New Jerseys Jonas Siegenthaler und Timo Meier zeichnen sich gegen die Anaheim Ducks immerhin als Torschützen aus.

Im Mitteldrittel sieht die Welt für das Schweizer Trio der New Jersey Devils zwischenzeitlich wieder etwas positiver aus. Innerhalb von acht Minuten gleichen Jonas Siegenthaler und Timo Meier in Anaheim einen 0:2-Rückstand aus. Am Ende verlieren die Devils in Kalifornien aber 2:3. Für den Verteidiger Siegenthaler ist es das zweite Saisontor, für den Stürmer Meier das vierzehnte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Predators weit von Playoffs entfernt

Mit 2:5 verliert auch Nino Niederreiter (Assist zum 2:2) in Colorado. Niederlagen gibt es zum Jahresausklang ebenfalls für Roman Josi (trotz sieben Schüssen aufs Tor von Minnesota) mit den Nashville Predators und für Pius Suter mit den Vancouver Canucks.

New Jersey muss zwar die Führung in der Eastern Conference an Washington abgeben, im Westen geht aber Winnipeg als Leader ins neue Jahr. Vancouver steckt mitten im Kampf um die Playoffs, für das enttäuschende Nashville beträgt der Rückstand auf das im Westen achtplatzierte Calgary hingegen bereits besorgniserregende vierzehn Punkte.

Kein Neujahrsgeschenk gibt es auch für Lian Bichsel. Der 20-jährige Verteidiger erlebt den 4:2-Sieg der Dallas Stars gegen Buffalo nicht auf dem Eis mit. Der Solothurner wurde von den Stars nach acht NHL-Partien (2 Tore) vorerst wieder in die AHL geschickt.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten