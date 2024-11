Handball-Nati steigt ungeschlagen in die Heim-EM

Kerstin Kündig führt die Handball-Nati als Captain an die EM in Basel. Foto: IMAGO/NTB

30:29 und 29:28 – so lauten die Resultate der beiden Testspiel-Siege unserer Handball-Nati gegen Island. Den ersten Erfolg am Freitag in Möhlin sahen fast 700 begeisterte Fans, am Sonntag wird in Schaffhausen praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt.

Die Frauen-Nati geht so mit fünf Siegen in Serie in die am Donnerstag beginnende Heim-EM in Basel. Die letzte Niederlage stammt vom Frühling aus der EM-Quali gegen Norwegen. Ernst gilt es für das Team von Nati-Trainer Knut Ove Joa erstmals am Freitag. Dann muss gegen den wohl schwächsten Gruppengegner Färöer unbedingt gewonnen werden, um realistische Chancen auf einen Platz in der Hauptrunde in Wien zu haben.