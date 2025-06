Die Schweizer U21-Handballer starten erfolgreich in die WM in Polen. Mit einem 41:31-Sieg gegen Tunesien setzt das Team ein Zeichen. Nikos Sarlos und Luca Sigrist glänzen als Top-Torschützen.

Luca Sigrist und die Schweizer U21-Handballer feiern den WM-Startsieg gegen Tunesien. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Schweizer U21-Nationalteam gewinnt zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Kielce, Polen, gegen Tunesien mit 41:31. Nikos Sarlos (10), Luca Sigrist (9), Tiago Cuencas (6) und Gino Steenaerts (4) erweisen sich als die besten Schweizer Werfer. Die Schweizer gehen nach 14 Minuten erstmals in Führung (9:8) und geben diese nicht mehr ab. In den weiteren Gruppenspielen trifft die Schweiz auf Deutschland (am Donnerstag) und Serbien (am Samstag). Zwei Teams pro Gruppe kommen weiter.