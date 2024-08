Kadetten Schaffhausens Goalie Kristian Pilipovic trug mit 17 Paraden massgeblich zum Sieg im Supercup bei.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Kadetten sind Supercup-Sieger. Der Double-Gewinner der vergangenen Saison setzte sich in Ambri gegen den Playoff-Finalisten Kriens-Luzern in einem packenden Spiel 35:34 nach Verlängerung durch.

In der 50. Minute gingen die Kadetten 27:24 in Führung, worauf sie bis zum Ende der regulären Spielzeit nur noch zwei Tore erzielten. 90 Sekunden vor Schluss gelang Kriens-Luzern das 29:28, doch rettete Luka Maros den Favoriten in die Verlängerung. In dieser lagen die Schaffhauser nie zurück.

Die Kadetten verzeichneten fünf Goalie-Paraden mehr als die Zentralschweizer - Kristian Pilipovic wehrte 17 Schüsse ab. Bester Torschütze der Partie war mit zehn Treffern Schaffhausens Flügelspieler Odinn Rikhardsson. Für Kriens-Luzern traf Gino Steenaerts neunmal.

Deutlich weniger spektakulär verlief der Supercup der Frauen. Brühl St. Gallen, wie die Kadetten Double-Gewinner, bezwang GC Amicitia Zürich 35:22. Der Supercup fand in der Eishalle von Ambri-Piotta statt, um den Handball im Tessin zu pushen.