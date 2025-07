Die Schweizer Handballer werden ihre Spiele an der EM 2028 in Zürich austragen. Foto: freshfocus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Spiele in der Schweiz im Rahmen der Europameisterschaft der Männer 2028, die unser Land mit Spanien und Portugal ausrichtet, finden gemäss einer Meldung des Schweizerischen Handball-Verbandes in Zürich statt.

Noch nicht feststeht, in welcher Halle gespielt werden wird. Der Verband hat Offerten von der SwissLife Arena und dem Hallenstadion vorliegen und wird im Anschluss den Arena-Entscheid fällen.

An sechs Tagen werden insgesamt zwölf Partien in zwei Gruppen ausgetragen. In einer der beiden Gruppen ist die Schweiz als Gastgeberin gesetzt. Das Turnier, das die Europäische Handball-Föderation schon im November 2021 an die drei Länder vergeben hat, findet im Januar in zwei Jahren statt.