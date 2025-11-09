Pfadi Winterthur wirft Kriens-Luzern im Handball-Cup raus. Es ist der zehnte Sieg in Folge, den die Zürcher einfahren.

Winti-Lauf hält auch im Cup an

Zehnter Sieg in Folge: Mischa Romer und Pfadi Winterthur sind in Form. Foto: TIL BUERGY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Kriens-Luzern muss im Cup vorzeitig die Segel streichen. Der Titelverteidiger unterliegt im Achtelfinal Pfadi Winterthur mit 30:37.

Für die Innerschweizer ist es nach dem 32:35 unter der Woche gegen Meister Kadetten Schaffhausen die zweite Niederlage innert fünf Tagen. Derweil befindet sich Winterthur in bestechender Form und feiert wettbewerbsübergreifend den zehnten Sieg in Serie.

Im Mai hat Kriens-Luzern den Cup zum zweiten Mal nach 2023 gewonnen. Auch der damalige Gegner Thun ist bereits ausgeschieden. Die Berner Oberländer unterlagen am Samstag St. Otmar St. Gallen vor Heimpublikum nach Verlängerung mit 35:36.