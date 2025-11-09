Kriens-Luzern muss im Cup vorzeitig die Segel streichen. Der Titelverteidiger unterliegt im Achtelfinal Pfadi Winterthur mit 30:37.
Für die Innerschweizer ist es nach dem 32:35 unter der Woche gegen Meister Kadetten Schaffhausen die zweite Niederlage innert fünf Tagen. Derweil befindet sich Winterthur in bestechender Form und feiert wettbewerbsübergreifend den zehnten Sieg in Serie.
Im Mai hat Kriens-Luzern den Cup zum zweiten Mal nach 2023 gewonnen. Auch der damalige Gegner Thun ist bereits ausgeschieden. Die Berner Oberländer unterlagen am Samstag St. Otmar St. Gallen vor Heimpublikum nach Verlängerung mit 35:36.
