Küttel verlässt Kriens-Luzern in Richtung Konkurrenz

1/2 Dimitrij Küttel verlässt Kriens-Luzern in Richtung Ex-Klub Schaffhausen. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im Schweizer Handball kommt es zu einem gewichtigen Spielerwechsel unter den Top-Klubs. Dimitrij Küttel (31) verlässt Ende Saison Kriens-Luzern und kehrt nach drei Jahren zu den Kadetten zurück.

Der rechte Rückraumspieler lief bereits zwischen 2013 und 2022 im orangen Trikot auf und entwickelte sich in dieser Zeit zum Leistungsträger und zum Schweizer Nationalspieler. Er unterschrieb bei den Kadetten einen Vertrag für zwei Saisons bis im Sommer 2027.

Küttel lieferte im vergangenen Januar eine überzeugend Leistung im Nationalteam ab und hatte massgeblichen Anteil am starken 11. Rang an der WM. Bei der entscheidenden Partie um den Einzug in die Hauptrunde gegen Polen (30:28) verwertete Küttel sämtliche fünf Abschlüsse.