Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Thun sichert sich dank eines 30:25 im Match of the Week gegen Suhr Aarau den zweiten Sieg in Folge. Die Partie ist lange ausgeglichen, die Führung wechselt jeweils etwas ab. Zur Pause liegt Thun mit 17:16 knapp in Führung. In der zweiten Hälfte können die Berner Oberländer den Vorsprung gut verwalten. Nach 40 Minuten entgleitet den Aarauern das Spiel, so baut Thun die Führung erstmals auf drei Tore Differenz aus. Die Aarauer versuchen wieder ranzukommen, Thun-Torhüter Marc Winkler verhindert mehrere Torchancen jedoch mit starken Paraden.

Nach 49 Minuten kommt es für Suhr Aarau knüppeldick, als Seya Grau aufgrund eines Schlags ins Gesicht eines Thuners mit Rot vom Platz muss. Aufgrund der Schwere des Fouls sieht Grau obendrauf noch die Blaue Karte und ist somit im nächsten Spiel gesperrt. Thun kann die zweiminütige Überzahl zunächst nicht nutzen, legt dann aber doch nach und nach weiter vor. 30:25 lautet die Schlussbilanz. Suhr Aarau bleibt somit auch im sechsten Spiel in Folge sieglos.

Schaffhausen gewinnt Topspiel

Die Kadetten Schaffhausen gewinnen derweil das Topspiel gegen Pfadi Winterthur. In einem engen Spiel kommt der Leader gegen den Zweitplatzierten mehrmals nach einem Rückstand zurück und siegt am Ende 29:27. Die Kadetten bauen den Vorsprung auf den Verfolger somit auf 11 Punkte aus – und holen sich auch im 18. Spiel den Sieg. Das drittplatzierte Kriens-Luzern feiert im Parallelspiel einen deutlichen 40:31-Sieg gegen Basel.

