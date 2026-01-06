DE
FR
Abonnieren

Vierfacher Trainer des Jahres
Petr Hrachovec übernimmt ab Sommer Suhr Aarau

Petr Hrachovec kehrt auf die Vereinsebene zurück: Ab dem kommenden Sommer übernimmt der Tscheche die Geschicke bei Suhr Aarau. Er tritt damit die Nachfolge von Aleksandar Stevic an, dessen Vertrag nicht verlängert wird.
Publiziert: vor 26 Minuten
Kommentieren
Petr Hrachovec übernimmt ab dem kommenden Sommer die Geschicke bei Suhr Aarau.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der HSC Suhr Aarau hat ab Sommer 2026 einen neuen Cheftrainer. Wie der Handball-Verein am Dienstag mitteilt, wird Petr Hrachovec die Leitung des Teams übernehmen. Der Vertrag mit dem aktuellen Trainer Aleksandar Stevic wird nach knapp fünf Saisons entsprechend nicht verlängert.

«Die Entscheidung, nicht zu verlängern, ist kein Entschluss gegen Stevic, sondern ein Bekenntnis zu unserem eingeschlagenen Weg und dem Wunsch, neue Impulse zu setzen», wird HSC-Präsident Dieter Camenzind in der Mitteilung zitiert.

Hrachovec, der die Nachfolge antreten wird, ist aktuell Trainer der Schweizer U21-Nationalmannschaft. Auch bei mehreren Vereinen in der Schweiz war der Tscheche bereits engagiert und hat dabei grosse Erfolge gefeiert: Unter anderem führte er die Kadetten Schaffhausen zu mehreren Meistertiteln und GC Amicitia 2022 zum Cupsieg. Auch dank dieser Erfolge wurde er an den Swiss Handball Awards viermal zum Trainer des Jahres gekürt.

Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen