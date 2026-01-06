Petr Hrachovec kehrt auf die Vereinsebene zurück: Ab dem kommenden Sommer übernimmt der Tscheche die Geschicke bei Suhr Aarau. Er tritt damit die Nachfolge von Aleksandar Stevic an, dessen Vertrag nicht verlängert wird.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der HSC Suhr Aarau hat ab Sommer 2026 einen neuen Cheftrainer. Wie der Handball-Verein am Dienstag mitteilt, wird Petr Hrachovec die Leitung des Teams übernehmen. Der Vertrag mit dem aktuellen Trainer Aleksandar Stevic wird nach knapp fünf Saisons entsprechend nicht verlängert.

«Die Entscheidung, nicht zu verlängern, ist kein Entschluss gegen Stevic, sondern ein Bekenntnis zu unserem eingeschlagenen Weg und dem Wunsch, neue Impulse zu setzen», wird HSC-Präsident Dieter Camenzind in der Mitteilung zitiert.

Hrachovec, der die Nachfolge antreten wird, ist aktuell Trainer der Schweizer U21-Nationalmannschaft. Auch bei mehreren Vereinen in der Schweiz war der Tscheche bereits engagiert und hat dabei grosse Erfolge gefeiert: Unter anderem führte er die Kadetten Schaffhausen zu mehreren Meistertiteln und GC Amicitia 2022 zum Cupsieg. Auch dank dieser Erfolge wurde er an den Swiss Handball Awards viermal zum Trainer des Jahres gekürt.