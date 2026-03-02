Knut Ove Joa bleibt Trainer der Frauen-Handball-Nati. Das gibt der Verband bekannt. Er hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Schweizerische Handball-Verband verlängert den Vertrag mit Frauen-Nationaltrainer Knut Ove Joa vorzeitig um zwei Jahre bis 2029.

Der 49-jährige Norweger ist seit 2023 im Amt. Unter seiner Führung erreichten die Schweizerinnen 2024 erstmals an einer EM die Hauptrunde, und vor einem Jahr waren sie erstmals an einer WM dabei, bei der sie ebenfalls in die Hauptrunde einziehen konnten. Das Ziel des Verbandes ist, dass sich das Frauenteam für die Olympischen Spiele 2032 in Brisbane qualifiziert.