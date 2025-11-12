St. Otmar St. Gallen sieht in Aarau lange wie der sichere Sieger aus – bis Suhr in einer turbulenten Schlussminute ausgleichen kann. Danach schnuppert das Heimteam gar noch am Sieg.

1/2 Mit einem Treffer 22 Sekunden vor Schluss sichert Martin Popovski Suhr Aarau einen Punkt. Foto: Valentin Lehmann

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

In der Schlussminute ist die Spannung in der Aarauer Schachenhalle greifbar: Erst landet ein Abschluss von St. Otmar-Topskorer Stroustrup am Lattenkreuz, dann kommt Suhr Aarau 22 Sekunden vor der Schlusssirene durch Popovski zum Ausgleich. Und beim letzten Angriff des Spiels bietet sich dem Heimteam gar noch die Chance zum Sieg – Maric bleibt aber am glänzend reagierenden St. Galler Keeper Lacok hängen. Damit teilen sich die beiden Teams beim 29:29 die Punkte.

Mit diesem Resultat dürfte das Heimteam besser leben können, schliesslich hat es zuvor lange in Rückstand gelegen – das erste Mal nach sechs Minuten: Stroustrup verwertet einen Siebenmeter-Wurf zum 3:2 für die Gäste. Besonders bitter für Suhr Aarau: Eine Minute zuvor ist Sarlos aus sieben Metern am St. Galler Schlussmann Björkman Myhr gescheitert. Eine Szene mit Symbolwert: Der Schwede im St. Otmar-Tor läuft in den nachfolgenden Minuten zur Höchstform auf und zeigt einige Paraden – fünf sind es alleine bis zur 30. Minute. Dies erlaubt es St. Otmar, seine Führung bis zur Pause auf 16:13 auszubauen.

Nach dem Seitenwechsel verteidigt St. Otmar zunächst seine Führung. Bis zur 43. Minute: In Überzahl trifft Suhr-Spieler Ferraz zum 21:21. Dann schleichen sich im Aarauer Spiel aber wieder einige Fehler ein, was die Gäste ausnützen können: Schnell wächst das Polster auf zwei Tore an, sodass St. Otmar wie der sichere Sieger aussieht – bis 22 Sekunden vor Schluss.

Tabellenführer gibt sich keine Blösse

In der Swiss Premium League der Frauen gibt sich GC Amicitia keine Blösse: Die Leaderinnen fegen das Tabellenschlusslicht Aargau Ost in der heimischen Saalsporthalle gleich mit 44:26 vom Platz. Überragende Spielerin ist dabei Mailee Winterberg, welche neun Tore beisteuert.

Die Viertelfinalpaarungen im Cup Unmittelbar vor der der Partie zwischen Suhr Aarau und St. Otmar St. Gallen sind am Mittwochabend die Viertelfinalpaarungen im Handball-Cup ausgelost worden. Dabei kommt es zu den folgenden Duellen: Pfadi Winterthur (QHL) – HSC Suhr Aarau (QHL) RG Nyon (M1) – Kadetten Schaffhausen (QHL) CS Chênois Genève (MNLB) – TSV St. Otmar St. Gallen (QHL) BSV Stans (MNLB) – Handball Emmen (MNLB) Alle Spiele müssen vor dem 30. November über die Bühne gehen. Bei der genauen Ansetzung sind die Teams aber grundsätzlich frei.

Hier gibts den Ticker des Spiels zwischen Suhr Aarau und St. Otmar zum Nachlesen:

20:57 Uhr 20:57 Uhr 60. Minute – Spielschluss Kurz vor Schluss bietet sich Suhr Aarau sogar noch die Chance auf den Sieg, aber Lacok stellt sich Maric in den Weg und verhindert so einen weiteren Gegentreffer. Kurz darauf ertönt die Schlusssirene – Aarau und St. Otmar trennen sich nach einer hochspannenden Partie die Punkte. 20:52 Uhr 20:52 Uhr 60. Minute Bei mehreren Angriffen verpasst St. Otmar die Entscheidung, was sich nun rächt: Popovski erzielt 22 Sekunden vor Schluss das 29:29. Ist das der Schlusspunkt? 20:48 Uhr 20:48 Uhr 58. Minute Grau geht vor dem St. Otmar-Tor vergessen und hat so keine Mühe, das 28:29 für das Heimteam zu erzielen. Weiterhin ist somit alles offen. 20:45 Uhr 20:45 Uhr 56. Minute Es zeichnen sich spannende letzte Minuten ab: Nach zwei Fehlern aufseiten der Ostschweizer schiessen die Aarauer zwei schnelle Tore. Damit fehlt wieder nur ein Tor zum Ausgleich. 20:42 Uhr 20:42 Uhr 54. Minute Zwischenzeitlich ist Suhr wieder auf ein Tor herangekommen. Davon lässt sich St. Otmar aber nicht beeinflussen: Jessen stellt auf 28:25. 20:40 Uhr 20:40 Uhr 51. Minute Knapp zehn Minuten sind in Aarau noch zu spielen – und St. Otmar behält aktuell die Oberhand: Topskorer Stroustrup tankt sich entschlossen vor das gegnerische Tor durch und erhöht mit dem 26:23 den Vorsprung wieder auf drei Tore. 20:35 Uhr 20:35 Uhr 48. Minute Suhr Aarau bleibt im Spiel: Knezevic verkürzt aus sieben Metern auf 23:24. 20:33 Uhr 20:33 Uhr 47. Minute Löfström lupft den Ball über Herceg hinweg ins Suhr-Tor. Mit dem 24:22 wird die St. Galler Führung wieder etwas komfortabler. 20:31 Uhr 20:31 Uhr 45. Minute Wieder agiert St. Otmar in Unterzahl, löst die schwierige Situation dieses Mal aber deutlich besser: Braun hebt ab und versenkt den Ball zum 23:22 im gegnerischen Tor. Ganz gedreht hat das Spiel also nicht. 20:28 Uhr 20:28 Uhr 43. Minute Mit Zeitstrafen macht sich St. Otmar das Leben derzeit selbst schwer: Tobler-Larocque muss von draussen zuschauen, wie Ferraz das 21:21 erzielt – erstmals seit der 6. Minute ist die Partie somit wieder ausgeglichen. Weitere Einträge laden