Selten ist eine deutsche Handball-Nationalmannschaft mit so grossen Vorschusslorbeeren an ein Turnier gereist wie an diese EM. Nun erhalten die grossen Ambitionen einen argen Dämpfer: Deutschland unterliegt dem auf dem Papier schwächsten Gruppengegner Serbien mit 27:30.
Um es überhaupt noch in die Hauptrunde zu schaffen, benötigen die Silbermedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele am Montag einen möglichst hohen Sieg gegen Spanien. Die Iberer haben zuvor mit dem 30:25 gegen Österreich den zweiten Sieg eingefahren.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei!
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei!