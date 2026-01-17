Selten ist eine deutsche Handball-Nationalmannschaft mit so grossen Vorschusslorbeeren an ein Turnier gereist wie an diese EM. Nun erhalten die grossen Ambitionen einen argen Dämpfer: Deutschland unterliegt dem auf dem Papier schwächsten Gruppengegner Serbien mit 27:30.

Um es überhaupt noch in die Hauptrunde zu schaffen, benötigen die Silbermedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele am Montag einen möglichst hohen Sieg gegen Spanien. Die Iberer haben zuvor mit dem 30:25 gegen Österreich den zweiten Sieg eingefahren.