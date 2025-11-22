DE
Trotz Pausenführung
European-Cup-Abenteuer für Suhr Aarau zu Ende

Der HSC muss sich Tatabanya auch im Rückspiel in der Schachenhalle in Aarau geschlagen geben.
Publiziert: vor 43 Minuten
Nikos Sarlos ist achtmal erfolgreich – dennoch zieht Suhr Aarau gegen Tatabanya den Kürzeren. (Archiv)
Foto: Benjamin Faes / freshfocus
Der HSC Suhr Aarau verliert in der dritten Runde des EHF European Cup auch das Rückspiel gegen den ungarischen Klub Tatabanya und scheidet damit aus dem europäischen Wettbewerb aus.

Die Mannschaft von Trainer Aleksandar Stevic liegt zur Halbzeit zwar noch mit 11:10 in Führung, muss den Sieg letztlich aber knapp hergeben und verliert gegen die Gäste mit 25:27.

Bereits das Hinspiel vor rund einer Woche verlor Suhr-Aarau, auswärts war die Sache mit einer 33:40-Niederlage jedoch um einiges klarer.

