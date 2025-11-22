European-Cup-Abenteuer für Suhr Aarau zu Ende

Der HSC Suhr Aarau verliert in der dritten Runde des EHF European Cup auch das Rückspiel gegen den ungarischen Klub Tatabanya und scheidet damit aus dem europäischen Wettbewerb aus.
Die Mannschaft von Trainer Aleksandar Stevic liegt zur Halbzeit zwar noch mit 11:10 in Führung, muss den Sieg letztlich aber knapp hergeben und verliert gegen die Gäste mit 25:27.
Bereits das Hinspiel vor rund einer Woche verlor Suhr-Aarau, auswärts war die Sache mit einer 33:40-Niederlage jedoch um einiges klarer.
