Die Top 3 der Qualifikation führt in den Playoff-Viertelfinals der NLA mit 2:0 Siegen. Einzig in der Best-of-5-Serie zwischen GC Amicitia Zürich und Suhr Aarau steht es 1:1.

Titelverteidiger und Qualifikationssieger Kadetten Schaffhausen gewann bei Wacker Thun 28:21. Die Partie war schon früh entschieden, führten doch die Gäste in der 25. Minute 13:4. Der Schaffhauser Torhüter Kristian Pilipovic verzeichnete mit 15 Paraden eine Abwehrquote von 47 Prozent.

Cupsieger Kriens-Luzern wurde von St. Otmar St. Gallen mehr gefordert, als es das Resultat von 38:30 vermuten lässt. In der 49. Minute führten die Gäste bloss mit drei Toren, ehe sie von 28:25 auf 31:25 (51.) davonzogen. Luca Sigrist (12 Treffer) und Marin Sipic (10) schossen 22 der 38 Tore der Zentralschweizer.

Auch der Qualifikations-Dritte BSV Bern feierte gegen Kreuzlingen mit 30:27 den zweiten Sieg. Die Schweizer Internationalen Felix Aellen und Michael Kusio steuerten je acht Tore zum Sieg der Gäste bei.

Auch in der Partie zwischen Suhr Aarau (5. der Qualifikation) und GC Amicitia Zürich (4.) sah es lange nach einem Auswärtssieg aus. In der 41. Minute lagen die Zürcher 26:21 vorne, in der 52. Minute 29:26. Dann aber trafen nur noch die Aargauer, am Ende lautete das Resultat 34:29. Somit steht es in der Serie 1:1.