Schweizer Aushängeschild tritt aus Handball-Nati zurück

Zwei Monate nach ihrem 114. Länderspiel gibt Kerstin Kündig ihren Rücktritt aus dem Schweizer Handball-Nationalteam bekannt.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Rücktritt aus dem Schweizer Handball-Nationalteam mit 32 Jahren – Kerstin Kündig beendet nach 114 Länderspielen mit 289 Toren per sofort ihre internationale Karriere.

«Ich bin stolz auf die 15 Jahre im Nationalteam. Wir durften in dieser Zeit Meilensteine erreichen, von denen wir früher nie glaubten, sie einmal erreichen zu dürfen», wird die Rückraumspielerin in einem Statement des Verbandes zitiert.

Mit Kündig im Kader nahm die Schweiz 2022 erstmals überhaupt an einer EM teil, 2025 folgte dann die Premiere auf WM-Stufe. Und dann war 2024 noch das Highlight der Heim-EM in Basel.

Mit dem Rücktritt von Kerstin Kündig verliere das Schweizer Nationalteam eine seiner prägendsten Persönlichkeiten, heisst es in der Medienmitteilung. «Ihr Vermächtnis bleibt: als Wegbereiterin, als Kapitänin und als Symbol dafür, was mit Beharrlichkeit, Mut und Teamgeist möglich ist.»