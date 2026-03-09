DE
QHL: Die Highlights der Partie St. Otmar – BSV Bern 28:34
St. Otmar – BSV Bern 28:34
Bern-Eggimann lässt Gegner mit herrlicher Drehung alt aussehen
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Handball TSV St. Otmar St. Gallen – BSV Bern (28:34).
Publiziert: 12:25 Uhr
Handball-Highlights der QHL im März
2:32
Kadetten – Pfadi 35:30
Kadetten besiegen Rivalen Winterthur im Derby
2:27
Stäfä – Kriens-Luzern 34:44
Kriens-Luzern fährt auswärts einen klaren Sieg ein
2:28
RTV Basel – GC Amicitia 30:26
Basel-Goalie im entscheidenden Moment mit Big Save
2:33
Kriens-Luzern – Pfadi 32:29
Pfadi-Sieg macht Kriens zum ersten Kadetten-Verfolger
2:30
Suhr Aarau – Wacker Thun 31:25
Aarau beendet Thuner Lauf kompromisslos
