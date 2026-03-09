DE
St. Otmar – BSV Bern 28:34
Bern-Eggimann lässt Gegner mit herrlicher Drehung alt aussehen

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Handball TSV St. Otmar St. Gallen – BSV Bern (28:34).
Publiziert: 12:25 Uhr
Handball-Highlights der QHL im März
