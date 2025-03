Das Handball-Nationalteam der Frauen gewinnt das erste Länderspiel nach der erfolgreichen EM auswärts in Most gegen Tschechien mit 28:26. Am Samstag spielen die zwei Teams nochmals gegeneinander.

Mia Emmenegger erzielte im Länderspiel in Most die meisten Schweizer Tore Foto: IMAGO/Sports Press Photo

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweizerinnen liegen zur Pause mit 15:16 und in der zweiten Halbzeit mit bis zu drei Toren hinten. Mit einem beherzten Finish erarbeitet sich das Schweizer Team aber einen 28:26-Sieg.

Die Tschechinnen belegten an der Europameisterschaft den 14. Platz und verpassten (anders als die Schweiz) den Sprung in die Hauptrunde. Die zwei Länderspiele in Most dienen der Vorbereitung auf das WM-Playoff in einem Monat gegen die Slowakei, den 24. der letzten Europameisterschaft.

Die Schweizerinnen besiegen Tschechien erstmals seit 2021 und kommen erst zum 3. Erfolg im 13. Länderspiel. Mia Emmenegger erzielt aus neun Versuchen sieben Tore.