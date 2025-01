Luka Maros erzielt gegen Holland acht Treffer. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Um das Traditionsturnier zum vierten Mal in Folge und zum zehnten Mal insgesamt zu gewinnen, hätten die Schweizer die favorisierten Niederländer mit vier Toren Unterschied schlagen müssen. Dies deshalb, weil sie im ersten Spiel gegen Italien 29:31 verloren, während Holland gegen die Südeuropäer 31:26 siegten.

Vettel schaut zu

Zunächst sieht es unter den Augen des vierfachen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel gut aus. Die Einheimischen starten sehr entschlossen und überzeugen sowohl vorne wie hinten. In den ersten 20 Angriffen erzielen sie 14 Tore. Der Lohn ist eine 14:9-Führung nach 21 Minuten. Dann aber schleichen sich Fehler ein, welche die Holländer bestrafen. Zur Pause steht es 16:16.

In der 35. Minute liegen die Gäste mit 18:17 zum ersten Mal in dieser Partie vorne. Die Schweizer lassen aber nicht nach – der maximale Vorsprung der Holländer beträgt zwei Tore. In der 50. Minute geht die SHV-Auswahl mit 27:26 ihrerseits wieder in Führung. Danach gelingt es keinem Team, sich mit mehr als einem Treffer abzusetzen. Das entscheidende 34:33 erzielt Luka Maros 42 Sekunden vor dem Ende. Der Aufbauer der Kadetten Schaffhausen ist mit acht Toren der beste Werfer der Partie. Der linke Flügel Samuel Zehnder steuert sieben Treffer zum Sieg bei.

Mit positivem Gefühl an WM

Dank dem Erfolg gegen den letztjährigen EM-Zwölften reisen die Schweizer mit einem positiven Gefühl an die Weltmeisterschaften, die ab dem 14. Januar in Kroatien, Dänemark und Norwegen stattfinden. Die Gegner in der Vorrunde in Herning sind Tschechien, Deutschland sowie Polen.