DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Handball
QHL: Die Highlights der Partie Schaffhausen – GC Amicitia 33:30
Schaffhausen – Amicitia 33:30
Kadetten lassen Zürcherinnen nach Startfurioso nochmals rankommen
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten Schaffhausen – GC Amicitia Zürich (33:30).
Publiziert: vor 31 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen