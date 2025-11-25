Kadetten und Kriens-Luzern zittern ums Weiterkommen

In der European League kassieren die drei Schweizer Klubs in der 5. Runde der Gruppenphase Niederlagen. Für die Kadetten Schaffhausen und Kriens-Luzern ist es ein herber Rückschlag im Rennen um einen Platz in der Hauptrunde.

Ariel Pietrasik ist gegen Ademar Leon für acht der 27 Schaffhausen-Tore zuständig. (Archiv) Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ademar Leon – Kadetten Schaffhausen 30:27

Die Kadetten Schaffhausen verlieren auswärts gegen die Spanier von Ademar Leon 27:30 und rutschen eine Runde vor Schluss ans Tabellenende der ausgeglichenen Gruppe. In der letzten Runde trifft der Schweizer Meister am kommenden Dienstag daheim auf Partizan Belgrad und benötigt unbedingt einen Sieg, um unter Umständen noch den für das Weiterkommen benötigten Top-2-Platz zu erreichen.

Kriens-Luzern – Elverum 34:38

Kriens-Luzern verpasst im Heimspiel gegen die Norweger von Elverum trotz zwölf Toren von Luca Sigrist die Entscheidung um den Vorstoss in die Hauptrunde. Durch das 34:38 sind die Norweger zwei Runden vor Schluss punktgleich mit den Innerschweizern auf dem 2. Platz hinter dem Gruppenleader Porto, der am kommenden Dienstag in der Pilatus Arena gastiert.

Montpellier – BSV Bern 37:29

Für den BSV Bern, der keine Chance mehr auf ein Weiterkommen hat, setzt es in Montpellier im fünften Spiel die fünfte Niederlage ab. Die Berner verlieren beim früheren Champions-League-Sieger mit 29:37.