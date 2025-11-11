DE
Zentralschweizer gegen Isländer souverän – die Highlights
2:27
Kriens-Luzern – Fram 40:25:Zentralschweizer gegen Isländer souverän – die Highlights

Reaktion auf Porto-Niederlage
Kriens-Luzern feiert souveränen Sieg auf europäischer Bühne

Pflichtaufgabe erfüllt: Der HC Kriens-Luzern gewinnt sein drittes Gruppenspiel in der European League gegen Fram Reykjavik deutlich – trotz des verletzungsbedingten Ausfalls einiger Leistungsträger.
Publiziert: 20:38 Uhr
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Grund zum Jubeln: Luca Sigrist und seine Krienser schlagen die Isländer von Fram Reykjavik deutlich.
Foto: keystone-sda.ch

Kriens-Luzern kommt in der European League zu einem deutlichen Heimsieg. Die Innerschweizer deklassieren am 3. Spieltag der Gruppenphase Fram Reykjavik aus Island mit 40:25.

Wenige Tage nach dem Cup-Out gegen Pfadi Winterthur lässt Kriens-Luzern im zweithöchsten europäischen Handball-Wettbewerb auch ohne die verletzten Jérôme Müller, Marin Sipic und Marko Milosavljevic nichts anbrennen. Im ersten Europacup-Heimspiel in der neuen Pilatus Arena führen sie schon zur Pause uneinholbar mit 23:11. Bester Torschütze der Luzerner ist Marc Bader mit neun Toren. Mit dem Sieg rehabilitiert sich das Team von Coach Thomas Zimmermann für die deutliche Niederlage gegen Porto vor drei Wochen und hält damit seine Chancen auf ein Weiterkommen in die Zwischenrunde aufrecht.

Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
