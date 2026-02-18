St. Otmar St. Gallen fordert Pfadi Winterthur bis aufs Letzte

Pfadi Winterthur besiegt St. Otmar St. Gallen in einem hart umkämpften Spiel mit 23:22 und festigt damit den zweiten Tabellenplatz.

Pfadi Winterthur schlägt St. Otmar St. Gallen in einem knappen Match auswärts mit 23:22. Die Tabellenzweiten aus dem Kanton Zürich liegen zwar öfters in Führung, erreichen aber nur kurz nach der Pause zweimal eine Zwei-Tore-Führung. Im restlichen Spielverlauf pendelt der Spielstand munter hin und her. Bester Schütze des Spiels ist Pfadis Grega Krecic mit sechs Treffern aus zehn Versuchen.

Dank des knappen Sieges festigen die Winterthurer Platz zwei in der Quickline Handball League. Vier Punkte liegt man vor dem drittplatzierten Kriens-Luzern, wobei man bereits zwei Spiele mehr absolviert hat. Für einen Sieg gibt es zwei Punkte. St. Otmar St. Gallen liegt im Tabellenmittelfeld – mit grossem Abstand auf die Abstiegsplätze.