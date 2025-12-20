DE
Quickline Handball League
Holt sich Wacker Thun gegen Suhr Aarau den nächsten Sieg?

Wacker Thun empfängt in der QHL Suhr Aarau. Bei uns im Ticker und Stream bist du ab 17.45 Uhr live mit dabei.
Publiziert: 17:38 Uhr
Aktualisiert: vor 45 Minuten
vor 14 Minuten

Wacker Thun immer noch in Front

Zwischenzeitlich kann Aarau zum 11:11 ausgleichen. Bei Thun ist es wieder Gadza, der das Heimteam wieder in Führung bringt, gleich darauf stellt Buck den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

vor 23 Minuten

Thun wieder in Führung

Nach zwölf Spielminuten kommt Thun wieder zurück. Gadza gelingt innert 30 Sekunden ein Doppelschlag zum 10:8.

vor 31 Minuten

Suhr verbessert sich

Nachdem Wacker besser ins Spiel startete und mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in Führung geht, kommt auch Aarau immer besser in die Partie. Nach sechs Minuten drehen die Gäste das Spiel und gehen ihrerseits mit zwei Toren Differenz in Front.

17:00 Uhr

Hallo und herzlich willkommen

Im Match of the Week der QHL empfängt heute Wacker Thun den HSC Suhr Aarau. Während die Berner Oberländer nach einem Taucher in Basel (26:33-Niederlage) unter der Woche einen 31:28-Sieg gegen das zweitplatzierte Pfadi Winterthur einfahren konnten, wartet Suhr Aarau seit fünf Liga-Spielen auf einen Vollerfolg. Ab 17.45 geht es bei uns los mit der Studiodiskussion. Anpfiff ist anschliessend um 18 Uhr. Das Spiel kannst du im Stream live verfolgen und im Ticker bleibst du über das Geschehen auf dem Laufenden.

