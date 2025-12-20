Hallo und herzlich willkommen

Im Match of the Week der QHL empfängt heute Wacker Thun den HSC Suhr Aarau. Während die Berner Oberländer nach einem Taucher in Basel (26:33-Niederlage) unter der Woche einen 31:28-Sieg gegen das zweitplatzierte Pfadi Winterthur einfahren konnten, wartet Suhr Aarau seit fünf Liga-Spielen auf einen Vollerfolg. Ab 17.45 geht es bei uns los mit der Studiodiskussion. Anpfiff ist anschliessend um 18 Uhr. Das Spiel kannst du im Stream live verfolgen und im Ticker bleibst du über das Geschehen auf dem Laufenden.