Wacker Thun immer noch in Front
Zwischenzeitlich kann Aarau zum 11:11 ausgleichen. Bei Thun ist es wieder Gadza, der das Heimteam wieder in Führung bringt, gleich darauf stellt Buck den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.
Thun wieder in Führung
Nach zwölf Spielminuten kommt Thun wieder zurück. Gadza gelingt innert 30 Sekunden ein Doppelschlag zum 10:8.
Suhr verbessert sich
Nachdem Wacker besser ins Spiel startete und mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in Führung geht, kommt auch Aarau immer besser in die Partie. Nach sechs Minuten drehen die Gäste das Spiel und gehen ihrerseits mit zwei Toren Differenz in Front.
Hallo und herzlich willkommen
Im Match of the Week der QHL empfängt heute Wacker Thun den HSC Suhr Aarau. Während die Berner Oberländer nach einem Taucher in Basel (26:33-Niederlage) unter der Woche einen 31:28-Sieg gegen das zweitplatzierte Pfadi Winterthur einfahren konnten, wartet Suhr Aarau seit fünf Liga-Spielen auf einen Vollerfolg. Ab 17.45 geht es bei uns los mit der Studiodiskussion. Anpfiff ist anschliessend um 18 Uhr. Das Spiel kannst du im Stream live verfolgen und im Ticker bleibst du über das Geschehen auf dem Laufenden.
